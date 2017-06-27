"Хлебное" перемирие вчера обошлось без потерь для ВСУ: 18 вражеских обстрелов

27.06.2017 10:34

Боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО. Потерь среди украинских воинов в результате вражеских обстрелов вчера не было.

На приморском направлении противник активизировался с наступлением сумерек - вели огонь из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям сил АТО в районе Водяного. Из стрелкового оружия обстреляли позиции возле Павлополя.

На донецком направлении почти все обстрелы зафиксированы вблизи Каменки и Авдеевки. Противник из гранатометов обстрелял позиции сил АТО в районе Луганского, вечером плотным огнем из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия различного калибра обстрелял опорные пункты ВСУ у Каменки. Кроме того, 82-минометы и пехотное вооружение противник неоднократно применял в пригороде Авдеевки.

На луганском направлении боевики выпустили несколько мин калибра 82 мм по позициям украинских защитников неподалеку Желтого. На рассвете вражеские снайперы пытались попасть по военнослужащим Украины, которые держат оборону в районе Попасной и Новотошковки. Вечером обстрелы не прекратились и сначала под огонь из автоматических станковых гранатометов снова попали позиции сил АТО в районе Новотошковки. Украинских защитников Счастья боевики плотно обстреляли из 82-мм минометов. Вблизи Крымского зафиксирован факт использования противником миномета калибра 120-мм. Опорные пункты сил АТО неподалеку Новоалександровки враг обстреливал из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А у Новозвановки бил из стрелкового оружия.

Как сообщалось, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии столкновения на период с 24 июня по 31 августа.