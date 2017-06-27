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ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике возле границы с РФ
Сепаратисты "ДНР" не пустили наблюдателей к приграничному району. Миссия ОБСЕ на Донбассе сообщила о технике, которая двигалась возле границы с Россией. Об этом сказано в отчете миссии, передает интернет-издание korrespondent.net.
"25 июня вооруженные члены ДНР на блокпосте, расположенном на автодороге E58 к северу от Новоазовска, отказали патрулю СММ в доступе к приграничному району. Патруль Миссии отъехал на 150 метров. Затем к наблюдателям подошел вооруженный член ДНР и заявил, что они могут проехать к Новоазовску, но без дальнейшего продвижение на восток в направление границы с Российской Федерацией", - говорится в отчете.
Затем из офиса СЦКК в Безыменном прибыл российский офицер и уведомил, что команда СММ не может проследовать к приграничному району.
"Наблюдатели обратились к офицеру из СЦКК за содействием оперативному реагированию на данное ограничение. Однако, по его словам, для проезда в восточном направлении СММ необходимо было письменное разрешение от ДНР. Патруль Миссии снова подъехал к блокпосту, но члены ДНР и в этот раз отказали СММ в доступе к приграничному району. Ожидая на блокпосте, наблюдатели заметили колонну машин военного типа, которая двигалась с запада, затем свернула и направилась на север", - добавляют в миссии.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Российская Федерация, граница, ОБСЕ, ДНР
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