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Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку
Критически важные объекты инфраструктуры и предприятия оккупированного Донбасса подверглись нападению вируса-вымогателя под названием Petya. Кибератака фактически парализовала их работу. Об этом сообщает "Диалог.UA".
По последней информации, Petya поразил компьютерные сети в Донецке, Горловке Макеевке и прочих оккупированных городах Донбасса. Тем самым он заблокировал функционирование предприятий и объектов инфраструктуры на этой территории.
Стоит отметить, что массированная кибератака на Украину произошла во вторник, 27 июня, в 11:00. Жертвами вируса-вымогателя, среди прочих, стали банки, Кабмин, МВД Украины, аэропорты, "Укрзализныця", "Новая почта" и даже Чернобыльская АЭС. Украинские силовики подозревают, что за этим преступлением стоит Кремль.
Напомним, ранее "Диалог.UA" рассказал о том, как не подцепить вирус-вымогатель Petya, шифрующий данные жесткого диска.
Теги: Донецк, Донбасс, вирус, блокировка, инфраструктура, кибератака, Кремль
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