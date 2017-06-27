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Архив - Донецкая область

Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку

27.06.2017 20:26
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Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку

Критически важные объекты инфраструктуры и предприятия оккупированного Донбасса подверглись нападению вируса-вымогателя под названием Petya. Кибератака фактически парализовала их работу. Об этом сообщает "Диалог.UA".

По последней информации, Petya поразил компьютерные сети в Донецке, Горловке Макеевке и прочих оккупированных городах Донбасса. Тем самым он заблокировал функционирование предприятий и объектов инфраструктуры на этой территории.

Стоит отметить, что массированная кибератака на Украину произошла во вторник, 27 июня, в 11:00. Жертвами вируса-вымогателя, среди прочих, стали банки, Кабмин, МВД Украины, аэропорты, "Укрзализныця", "Новая почта" и даже Чернобыльская АЭС. Украинские силовики подозревают, что за этим преступлением стоит Кремль.

Напомним, ранее "Диалог.UA" рассказал о том, как не подцепить вирус-вымогатель Petya, шифрующий данные жесткого диска.



Теги: Донецк, Донбасс, вирус, блокировка, инфраструктура, кибератака, Кремль
 
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