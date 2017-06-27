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Прилепин показал, как Захарченко отметил день рождения

27.06.2017 20:02
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Прилепин показал, как Захарченко отметил день рождения

Российский писатель и по совместительству боевик «ДНР» Захар Прилепин опубликовал фото с дня рождения главаря «ДНР» Александра Захарченко. Об этом Прилепин написал на своей странице в Фейсбук.

«У Бати - днюха нынче. Работаю с Захарченко - чем могу и как умею помогаю республике - с 2015 года», - написал Прилепин.

Также, по мнению Прилепина, террорист Захарченко это «исторический персонаж».

«Все эти два года, всякий день, я был безусловно и ежеминутно уверен, что живу внутри истории, что вижу, лицом к лицу, исторических персонажей», - написал Прилепин о бывшем торговце окорочками.

Напомним, что 26 июня главарю «ДНР» исполнился 41 год.



Теги: Донбасс, боевик, День рождения, террорист, ДНР, Захарченко, Захар Прилепин
 
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