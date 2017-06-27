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"Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
Террористы намеренно уничтожают промышленность оккупированного Донбасса, вырезая предприятия и шахты на металл. Экс-главарь боевиков "ДНР" Александр Ходаковский заявляет, что все происходит по указке Кремля, поставившего цель уничтожить весь промышленный потенциал захваченного востока Украины перед тем, как оккупированная территория вернется под контроль Киева, сообщает "Диалог.UA".
Ходаковский далее пишет, что печальная участь настигнет большинство "отжатых" промобъектов. Показав свою неспособность управлять, террористы решили вырезать все, что только можно. Среди предприятий, которые в ближайшее время будут уничтожены, Ходаковский назвал шахту "Бутовская", "Стирол", порезка которого идет полным ходом. "Шахта Засядько дорабатывает проходку и ложится на лопатки, с первого июля ожидается, якобы "временное", закрытие еще ряда шахт, которые в перспективе ждет судьба доноров металлолома", - добавляет боевик.
Теги: Донбасс, шахта, металлолом, ДНР, боевики, террористы, Ходаковский
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