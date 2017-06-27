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Ситуация в пунктах пропуска сегодня 27 июня
Сегодня утром, 27 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 37,2 тыс. человек и 4,3 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8075 человек и 1075 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9115 человек и 1658 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8170 человек и 1667 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3730 человек и 835 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 8185 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 40/80;
КПВВ «Марьинка» – 50/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;
КПВВ «Гнутово» – 20/5.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
Александр: «7:59. Курахово почти до кольца».
КПВВ «Новотроицкое»:
Андрей: «8:10. Новотроицк. На Донецк сразу на проверку».
Теги: Донбасс, очередь, переселенцы, КПВВ
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