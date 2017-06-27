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Архив - Донецкая область

В Мариуполе объявлена охота на таксистов.ВИДЕО

27.06.2017 22:09
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В Мариуполе объявлена охота на таксистов.ВИДЕО

Сегодня мариупольских водителей напугала транспортная полиция, представители которой останавливали легковые автомобили на пересечении пр. Металлургов и Приморского бульвара.
Как сообщили 0629 автомобилисты, в городе появились слухи, что с помощью новой структуры в Мариуполь вернулась ГАИ, а значит и поборы...
"Опять будут выжидать "под кустом", - говорят жители.
Оказалось, это не совсем так. Представитель "Укртрансбезопасности" (имя пожелал не называть, - прим. ред.) сообщил, что эта структура появилась 10 лет назад. И с тех пор они проводят регулярные рейды. Правда, людей мало - на всю Донецкую область 15 человек.
Их задача – проверять такси, автбусы и грузовые автомобили, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров либо грузов. Обычных водителей эта структура никак не коснется.
Сегодня сотрудники транспортной инспекции проводили рейд, в рамках которого останавливали водителей такси. При этом только тех, у кого были "шашечки".
"Если нет "петушка", а только наклейки, то придраться не к чему - скажут, что это реклама, что не запрещено", - говорит представитель "Укртрансбезопасности".
Как оказалось, очень многие таксисты снимали шашечки, проезжая мимо инспекторов. Причина в том, что службы такси уже предупредили своих об "угрозе" на этом участке дороги". С шашечками проезжали только лицензированные извозчики, а также таксисты, работающие без службы.
Те, кто имел лицензию (таких было около 10), предоставили и протокол о прохождении техосмотра, а также страховку, в которой есть запись, что транспортное средство используется, как такси. Также имелся бортовой журнал.
"У нас все официально, потому нам нечего боятся", - сообщил журналисту таксист.
А вот у кого лицензии не было начинали сочинять истории, а также прятали "шашечки". Проблема лишь в том, что авто уже было сфотографировано инспекторами.
На нарушителей составляли протоколы. Штраф за отсутствие лицензии - от 1700 до 17000 грн. Решение выносит начальник "Укртрансбезпеки".
Из-за высокого размера штрафа, один из перевозчиков даже попросил номер телефона у инспектора, на что тот сообщил, что все контакты есть на официальном сайте. То ли реформа действует, то ли журналист оказался не в том месте.
Большинство нарушителей уверяли, что в салоне такси не пассажиры, а знакомые или родственники. Однако, у инспекторов было "лекарство" и от этого. Они спрашивали фамилию, имя и отчество пассажира. В лучшем случае, в ответ получали только имя.
Отметим, что в обязанности транспортной полиции также входит проверка грузов на дорогах области. На днях они остановили транспортное средство с перегрузом. На владельца грузовика был возложен штраф - 9 тыс. евро.



Теги: Донбасс, Мариуполь, такси, охота
 
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