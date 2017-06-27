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В Мариуполе прошел фестиваль уличной еды. ВИДЕО

27.06.2017 08:52
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В Мариуполе прошел фестиваль уличной еды. ВИДЕО

Японские суши, мексиканское буррито, устрицы и традиционные шашлыки. Все это, и многое другое, мариупольцы могли попробовать на фестивале уличной еды, который проходил в течение двух дней на рынке «Азовский».
«Основная цель - показать, что есть разнообразная, вкусная и, главное, качественная уличная еда. Вторая цель фестиваля - организовать комплексный отдых для всей семьи».
Фестиваль прошел во второй раз и организаторы сделали все, чтобы исправить все недочеты прошлогоднего мероприятия.
Несмотря на то, что вход был платным, желающих отведать продукцию мариупольских поваров нашлось немало.
Кроме 25 кафе и ресторанов, представивших свою продукцию, на территории расположились детская зона, выставка ретро-автомобилей и арт-локация. Местные мастера представили свое творчество: картины, детские игрушки, мыло, свечи ручной работы, а также сувенирную продукцию с новой символикой Мариуполя.
Представители локации с блокнотами и сумками ручной работы отметили, что они пытаются призвать мариупольцев отказаться от полиэтиленовых пакетов.
Посетители не скрывали, что такого рода мероприятия они ждали давно. А вот ценовую политику мариупольцы оценили по-разному.
Организаторы отметили - третий фестиваль уличной еды они планируют провести уже в конце лета.

Источник mariupol.tv



Теги: Донбасс, Мариуполь, еда, фестиваль
 
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