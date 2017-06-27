- В Мариуполе прошел фестиваль уличной еды. ВИДЕО08:52
- Есть только два сценария, как можно быстро выбить оккупантов из Донбасса: Арестович детально рассказал о каждом из них08:16
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії19:15
- ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ18:25
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео18:00
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 26 ИЮНЯ13:12
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- Бойовики можуть вдатися до нових провокацій і звинуватити в цьому ЗСУ – СЦКК10:23
В Мариуполе прошел фестиваль уличной еды. ВИДЕО
Японские суши, мексиканское буррито, устрицы и традиционные шашлыки. Все это, и многое другое, мариупольцы могли попробовать на фестивале уличной еды, который проходил в течение двух дней на рынке «Азовский».
«Основная цель - показать, что есть разнообразная, вкусная и, главное, качественная уличная еда. Вторая цель фестиваля - организовать комплексный отдых для всей семьи».
Фестиваль прошел во второй раз и организаторы сделали все, чтобы исправить все недочеты прошлогоднего мероприятия.
Несмотря на то, что вход был платным, желающих отведать продукцию мариупольских поваров нашлось немало.
Кроме 25 кафе и ресторанов, представивших свою продукцию, на территории расположились детская зона, выставка ретро-автомобилей и арт-локация. Местные мастера представили свое творчество: картины, детские игрушки, мыло, свечи ручной работы, а также сувенирную продукцию с новой символикой Мариуполя.
Представители локации с блокнотами и сумками ручной работы отметили, что они пытаются призвать мариупольцев отказаться от полиэтиленовых пакетов.
Посетители не скрывали, что такого рода мероприятия они ждали давно. А вот ценовую политику мариупольцы оценили по-разному.
Организаторы отметили - третий фестиваль уличной еды они планируют провести уже в конце лета.
Источник mariupol.tv
Теги: Донбасс, Мариуполь, еда, фестиваль
- В Мариуполе ищут варианты диверсификации экономики
- Из-за пожара дети получат кашу и сахар "с дымком" (ФОТО)
- В Мариуполе к Новому году дешевеет мясо и сахар
- Цены на недвижимость: приказано упасть!
- "Азовсталь" может лишиться льгот Кабмина
- Оккупанты убивают экономику региона – в соцсетях сообщили о планах боевиков “ДНР” остановить работу заводов Мариуполя
- Биомасса не может определиться: они относятся к лнр или россии, - блогер08:36
- Есть только два сценария, как можно быстро выбить оккупантов из Донбасса: Арестович детально рассказал о каждом из них08:16
- Оккупанты гонят жителей Донбасса в Сибирь20:55
- В ОРДЛО визнали неможливість продавати свої товари в Росії19:15
- ПОСТУПИТЬ В ВУЗЫ ДОНБАССА МОЖНО БЕЗ ДОКУМЕНТОВ18:25
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео18:00
- Сводка: на Луганском направлении сложная обстановка, враг выпустил больше 100 мин по Счастью и Троицкому. ВИДЕО15:32
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 26 ИЮНЯ13:12
- Авдеевка третью неделю живет без газа13:05
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе12:48
- В Мариуполе прошел фестиваль уличной еды. ВИДЕО08:52
- Биомасса не может определиться: они относятся к лнр или россии, - блогер08:36
- Есть только два сценария, как можно быстро выбить оккупантов из Донбасса: Арестович детально рассказал о каждом из них08:16
- Составлен рейтинг самых полезных для здоровья продуктов08:01
- Порошенко разрешил американцам приватизировать энергетические компании Украины07:45
- Дети из теплицы07:30
- Очередь на автобус в Станицу Луганскую. Тайна одной фотографии07:06
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- Серьезный юбилей: первой сказке о Гарри Поттере исполняется 20 лет22:30
- Трамп отменил 25-летнюю традицию, мусульмане обиделись22:10
- Составлен рейтинг самых полезных для здоровья продуктов08:01
- Дети из теплицы07:30
- Очередь на автобус в Станицу Луганскую. Тайна одной фотографии07:06
- Любимый алкогольный напиток каждого Знака Зодиака22:49
- М'ятний лосьйон для жирної шкіри обличчя21:30
- Що робити, якщо продуло шию?19:42
- ТОП 3 ознаки дефіциту йоду в організмі09:45
- Ядовитые овощи: как защититься от пестицидов?09:21
- Які ліки взяти з собою у подорож?08:53
- Слабые стороны каждого знака зодиака08:45
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- СМИ рассказали, как в оккупированном Донецке называют Захарченко
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Даже россияне понимают, что ВСУ зайдут в Донецк - житель города
- Жебривский сделал громкое заявление о войне на Донбассе
- Порошенко возглавит новую операцию на Донбассе
- Астрологический прогноз (с 24 по 30 июня)
- Война на Донбассе: нардеп рассказал о фатальной ошибке властей
- Стало известно о главной проблеме боевиков на Донбассе
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео