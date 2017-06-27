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В СБУ сделали тревожное заявление по дестабилизации на Донбассе
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Донецкой области располагают данными о том, что представители так называемой ДНР планируют дестабилизировать ситуацию в Мариуполе во время празднования 26-й годовщины Дня Конституции Украины - 28 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба ведомства.
"В частности, в планы боевиков входит размещение символики псевдогосударственного образования на фасадах зданий и трансляция утром 28 июня т.н. "гимна ДНР" с использованием звукоусилительной аппаратуры из окон отдельных арендованных квартир в г. Мариуполь", - говорится в сообщении.
Так, в СБУ призвали жителей региона не поддаваться на провокации и не участвовать в них, поскольку это будет расцениваться как содействие террористической организации.
В ведомстве напомнили, что на территории Донецкой области продолжается антитеррористическая операция.
"Поэтому на любые провокационные действия правоохранители будут реагировать решительно, жестко и соответственно действующему законодательству Украины", - подчеркнули в СБУ.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, СБУ, День Конституции, провокация, ДНР, АТО, ВСУ
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