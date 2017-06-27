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Жебривский заговорил об эпидемии менингита в Красногоровке
В Красногоровке Донецкой области от стафилококкового менингита умерла 16-летняя девочка. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
"Вечером 24 июня у нее повысилась температура, утром ее доставили в больницу в Курахово, а оттуда в 16.30 в Славянск. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, 26 июня она умерла", – написал он.
В свою очередь заместитель Марьинский районной госадминистрации Татьяна Збуцкая сообщила, что в Красногоровке вчера обследовали 70 человек, контактировавших с девочкой, поскольку болезнь может передаваться воздушно-капельным путем.
"Среди обследованных обнаружили десять с повышенной температурой, шесть из них госпитализированы, четверо от госпитализации отказались – им выписали лекарства и отправили домой, поскольку принудительно удерживать их в больнице врачи не имеют права. У всех обследованных взяли необходимые анализы", – сказала Збуцкая.
Жебривский распорядился, чтобы в Красногоровку были направлены дополнительные бригады медиков.
"Нужно обследовать людей и выявить, откуда взялась инфекция. Местные врачи и власть отвергают вариант так называемого бытового заражения: девочка воспитывалась в полной благополучной семье, где соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Предполагают, что инфекцию она получила именно воздушно-капельным путем", – добавил он.
Теги: Донбасс, эпидемия, менингит, Красногоровка, Жебривский
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