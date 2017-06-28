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“100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
Недавно в Волновахскую больницу после боя привезли трех раненых боевиков “ДНР”. Двое имеют украинское гражданство, еще один – приехал из Воронежа “помогать” людям. Все трое “защитников” получили сложные ранения, один – потерял ногу, передает “Диалог.UA”.
Бойцы АТО говорят, что когда узнали, кого привезли в больницу, готовы были “порвать” наемников, но когда их увидели беспомощными с испуганными глазами, ожидающими, что их будут убивать, ненависть пропала. Больше всего защитников Украины поразил житель Черниговской области, который поехал в ОРДЛО зарабатывать. В Сети опубликовано видео, на котором мужчина рассказали о том, как оказались в “ДНР”. Юрий Михайленко житель Черниговской области был рядовом в “народной республике”. В больнице уверяет, что за 1,5 месяца службы не убил ни одного украинского военного. “$100 в неделю обещали после первого месяца”, - говорит о зарплате. Дмитрий Диденко из Константиновки в течение пяти месяцев был стрелком. “Призвался. Заплатили два раза за все это время 1250 гривен”, - шокировал он. В бою молодой человек получил две пули в спину, одну - в таз, одну в ногу. “С моей (ногой) (врачи) думают, что делать”, - говорит Диденко. Александр Пашков приехал в Донбасс из Воронежа ”людям помогать”. На вопрос о том, сколько ему обещали платить отвечает: “Ноль. Доброволец”. На родине у него осталась невеста, с которой планировал сыграть свадьбу. “Пересек границу, подошел, спросил, как в ополчение попасть, покатался. Приехал сначала в один город, потом в другой. Потом в итоге в Старобешево попал”, - рассказал “доброволец”. В недавнем бою он получил сложное ранение и в итоге потерял ногу.
Напомним, в Донбассе бойцам АТО удалось взять в плен кадрового российского военного Агеева. Тем временем на Бахмутской трассе бойцы АТО уничтожили патруль наемников.
Теги: Донбасс, Константиновка, Воронеж, ранение, наемник, больница, ДНР, АТО, боевики
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