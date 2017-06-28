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Мариупольская власть не поддерживает «прозрачность». ВИДЕО
Главным вопросом координационного совета стал вопрос о доступе к публичной информации. Депутат горсовета Максим Бородин заявил, что депутаты не могут попасть на коллегиальные заседания бюджетного комитета. Вадим Бойченко заявил, что это рабочее заседание которое проходит в кабинете городского головы. «Таких заседаний я провожу более 10-ти в день», - заявил мэр.
На упрек лидера партии «Сила людей» о «закрытости» городской власти, мэр пригласил его на совещание к нему домой.
Еще одним вопросом разделившим членов координационного совета стало решение 2011 года: если городской совет принимает решение нарушающее права человека или противоречащее закону, прокурор вмешивается в процесс и отменяет его. В феврале 2016 года Максим Бородин подал в суд с требованием отменить данное решение. Жовтневый суд принял решение, что данное постановление соответствует законодательству. Решение суда вызвало дискуссию.
Максим Бородин подчеркнул, что вопрос принципиальный, поскольку есть дополнение в соответствии с которым скрывается информация об использовании денег городского совета.
Городской голова апеллировал к решению суда. Тогда Максим Бородин предложил вынести данный вопрос на сессию горсовета, чтобы депутаты показали, по его словам, за что они выступают.
В итоге городской голова, путем голосования членов координационного совета, постановил не выносить данный вопрос на сессию горсовета.
Источник mariupol.tv.
Теги: Донбасс, Мариуполь, прозрачность, власть
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