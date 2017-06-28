Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви

28.06.2017 15:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви

Прийнявши немалу кількість спиртного, військовослужбовці 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) вирішили трохи постріляти. Для одного іхтамнета відпустка закінчилася.
В з’єднаннях і частинах 1 АК (Донецьк) на Донбасі продовжуються протиправні дій щодо місцевого населення та випадки небойових втрат серед бойовиків. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, передають Патріоти України.
«Під час вживання алкогольних напоїв на передових позиціях між військовослужбовцями 5 окремої мотострілецької бригади (Макіївка) виникло збройне зіткнення, в результаті чого один з них був застрелений», - йдеться у повідомленні.
Українська розвідка також інформує, що військовослужбовці 11 окремого мотострілецького полку (Донецьк) пограбували гараж місцевого мешканця та викрали автомобіль.



Теги: Донбасс, перестрелка, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх