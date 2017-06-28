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Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО

28.06.2017 20:41
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Организаторы мариупольского опен-эйра о правилах на фестивале. ВИДЕО

В Мариуполе организаторы масштабного музыкального фестиваля "MRPL City 2017" записали видеоинструкцию, где подробно рассказали о том, как гости события будут зажигать на побережье Азовского моря.
В видео гостям опен-эйра напомнили о существующих типах билетов и их преимуществах, порядке входа на фестиваль и правилах поведения во время мероприятия, а также рассказали о существующих мерах безопасности, которые призваны сделать пребывание каждого человека комфортным.
"Для нас важно знать, что каждый мариуполец и гость города получит свой заряд летнего позитива и энергии. С нашей стороны мы делаем всё, чтобы этот фест оставил только положительные впечатления на долгое время", — сказал исполнительный продюсер концертного агентства "FishCanFly" Владимир Бригинец.

Источник mrpl.city



Теги: Донбасс, Мариуполь, фестиваль, правила
 
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