Последние новости раздела
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Мариупольская власть не поддерживает «прозрачность». ВИДЕО16:14
- Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви15:24
- Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала13:44
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском13:21
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- В Приазовье появится ореховый сад11:01
Пьяные боевики устроили бойню между собой
28.06.2017 17:54
Боевики "ДНР" продолжают бесчинствовать в отношении мирных жителей. Кроме того, фиксируются случаи небоевых потерь в рядах группировки.
По данным ГУР Минобороны, во время распития спиртных напитков на передовой, между боевиками "5 ОМБР" возникло боестолкновение, в результате которого один из них был убит сослуживцем.
Также стало известно, что боевики "11 полка" ограбили гараж гражданского и украли автомобиль.
Теги: Донбасс, ДНР, боевики, пьяный
Читайте также:
- Пенсионера из Горловки арестовали из-за фразы, что при Украине жилось лучше
- Ужас, что творится в "ДНРии" - их "силовики" оставляют трупы в арендованных квартирах
- "ДНР" превратилось в рабовладельческий анклав: пленные работают на копанках, а боевики обогащаются
- В рядах защитников "русского мира" отмечается низкий боевой дух и злоупотребление наркотиками
- "Бойтесь и ждите": Турчинов прокомментировал возможную причастность Украины к ликвидации ключевых боевиков на Донбассе
- Цирк от "ДНР"? В ОУН и "Правом секторе" не признали "похитительницу боевиков"
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Боевики разбегаются как тараканы17:29
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Мариупольская власть не поддерживает «прозрачность». ВИДЕО16:14
- Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви15:24
- Оккупанты в панике: 200 боевиков захотели уволиться, часть сбежала13:44
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском13:21
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- Пьяные боевики устроили бойню между собой 17:54
- Боевики разбегаются как тараканы17:29
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- В оккупированно Горловке пропали без вести трое горожан, а четверо покончили жизнь самоубийством16:47
- Телеканал «Интер» прекратил свое вещание16:30
- Мариупольская власть не поддерживает «прозрачность». ВИДЕО16:14
- Кибератака остановлена15:49
- Не треба їм заважати: Бойовики "ДНР" влаштували п'яну перестрілку, є жертви15:24
- “Меркель очень устала от Путина”, - Гордон рассказал, как Берлин накажет Кремль за постоянные обманы. ВИДЕО14:59
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике14:34
- Захарченко и Плотницкий до войны были неудачниками – военный психолог17:12
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике14:34
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Названы самые вредные продукты для зубов07:29
- Львовяне «усыновляют» собак и кошек. ВИДЕО20:51
- Детям до 3 лет стоит избегать прямых солнечных лучей - врач17:56
- Жизнь Донбасса после визита к Трампу: пока без перемен16:57
- Реинкарнация зла, или Как в Мариуполе реанимируют "титушек"12:48
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
- Синоптики обещают бури по всей Украине