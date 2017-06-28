- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском13:21
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- В Приазовье появится ореховый сад11:01
- Конституция нарушается каждый день - волонтер10:40
- Щось готується?: Під Маріуполь прибула колона військової техніки з чеченцями09:22
- Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО22:34
- В Мариуполе объявлена охота на таксистов.ВИДЕО22:09
- Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку20:26
- Прилепин показал, как Захарченко отметил день рождения20:02
“Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском
22-летний российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев попал в плен бойцам АТО 24 июня в Луганской области в районе села Желобок. Молодой человек был призван в Алтайском крае и после срочной службы остался в армии по контракту. В Сети уже появились фото паспорта и военного билета Агеева, передает “Диалог.UA”.
Некоторое время после публикации этой информации боевики “Л/ДНР” сомневались в ее правдивости. Официальный представитель “НМ ЛНР” Марочко даже успел сделать заявление, что в плену оказались не граждане России, а “ЛНР”. В СБУ, по его словам, их якобы пытают, давят на родственников и совершают прочие зверства. Пока оккупанты разрабатывают версии и в очередной раз пытаются доказать, что “ихтамнетов” в ОРДЛО нет и не было, боевики “Л/ДНР” признают, что пленных оставят на произвол судьбы.
Об этом на своей странице в соцсети написал наемник “ДНР” Игорь Быстролетов “И что-то мне подсказывает, что этих пацанов российское руководство тоже бросит на произвол судьбы. Уверенности в подлинности публикуемых материалов... прибавляет бездарное заявление Марочко и вчерашние попытки опровержения публикаций о пленении нашей ДРГ. А наши дебилы, по всей видимости, по старой своей привычке пытались решить вопрос с украми по-тихому, но укры их попросту послали”, - прокомментировал террорист.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, разведка, СБУ, плен, террорист, ДНР, ЛНР, боевики, ОРДЛО
- На Донбассе пьяные боевики сбежали с передовых позиций и пытались ограбить магазин
- Об украинских пленниках в ЛДНР, санкциях и Савченко
- "ЛНР" пополнилась бандой "казаков" из России, а из "армии" "ДНР" боевики бегут, как крысы с корабля - разведка
- Плотницкий "сделал" Захарченко
- Роман Доник: "Эти хлопцы из Киева знают, что происходит в плену каждый день, и реально над этим работают"
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском13:21
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- В Приазовье появится ореховый сад11:01
- Конституция нарушается каждый день - волонтер10:40
- Щось готується?: Під Маріуполь прибула колона військової техніки з чеченцями09:22
- На Луганщине загорелся лес08:07
- Боевики из оккупированного Донецка осуществили прицельную атаку на силы АТО в районе Марьинки – Штаб обнародовал последние данные об обстановке на фронте. ВИДЕО22:34
- В Мариуполе объявлена охота на таксистов.ВИДЕО22:09
- Petya добрался до оккупированного Донбасса: коварный вирус парализовал Донецк, Горловку и Макеевку20:26
- “Российское руководство нас всех кинет”, - боевики “Л/ДНР” в панике после пленения разведчика Агеева под Луганском13:21
- Ужасная Конституция или как кум Путина заложил бомбу под украинскую государственность. ВИДЕО12:49
- Важко втримати емоції, але я спробую. Били усіх без розбору хто став на захист своєї землі, у тому числі і жінок. Наразі близько 20 з них госпіталізовано, – Шевченко 12:25
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”11:59
- Госдеп улучшил рейтинг Украины в отчете по противодействию торговле людьми11:39
- Боевики "Л/ДНР" озверели на луганском направлении - бойцов АТО "поливали" огнем из БМП и противотанкового ракетного комплекса11:22
- В Приазовье появится ореховый сад11:01
- Конституция нарушается каждый день - волонтер10:40
- Провокационное заявление: в РФ похвастались, что путинская Росгвардия уже готова "обеспечивать покой" россиян за границей10:21
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- "В июле хлынут туристы и воспрянет бизнес, продажи вырастут на 140%. Туристы уже нарисованы и сохнут на Мосфильме" - Кримський бандерівець10:01
- Стоимость адвокатов в «ДНР»09:03
- Вороватые чиновники противятся реформам и пугают ими наш простодушный народ08:47
- Названы самые вредные продукты для зубов07:29
- Львовяне «усыновляют» собак и кошек. ВИДЕО20:51
- Детям до 3 лет стоит избегать прямых солнечных лучей - врач17:56
- Жизнь Донбасса после визита к Трампу: пока без перемен16:57
- Реинкарнация зла, или Как в Мариуполе реанимируют "титушек"12:48
- 9 видов рыбы, которые нельзя есть. Огромный вред для здоровья!09:56
- Ученые указали на новые опасности от смартфонов для здоровья09:05
- Донецк и Луганск будут брать штурмом: примерные даты известны
- Шесть подразделений сил АТО загадочно встретились на Донбассе
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Ошиблись в расчетах: стало известно об уничтожении российских курсантов-артиллеристов под Авдеевкой
- На Донбассе начались бунты: опубликовано видео
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе
- Синоптики обещают бури по всей Украине