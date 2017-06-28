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Щось готується?: Під Маріуполь прибула колона військової техніки з чеченцями
Під Маріуполем спостерігачі ОБСЄ побачили техніку бойовиків з написом "Чеченський". Про це зазначено в звіті ОБСЄ, передають Патріоти України.
25 червня, перебуваючи на блокпосту "ДНР", розташованому на автодорозі Е58 на північ від підконтрольного терористам Новоазовська, спостерігачі бачили колону військової техніки з 4 вантажівок, 2 мікроавтобусів, 1 автобуса і 10 цивільних транспортних засобів. У салоні кожного авто були особи в формі військового типу. Автоколона прямувала на схід в напрямку селища Бойківське. На обличчях більшості пасажирів були балаклави.
"На передній частині однієї з вантажівок була розміщена табличка з написом "Чеченський" російською мовою. На інших автомобілях були написи "ТБГ" кирилицею", - зазначено в звіті ОБСЄ.
Також спостерігачі зазначили, що бойовики "ДНР" на блокпостах знову заважали їх переміщенню. 24 червня члени "ДНР" відмовилися надавати письмові гарантії безпеки для виконання запланованих робіт з технічного обслуговування камери СММ в Широкиному. В результаті патруль СММ не зміг виїхати на місце, де встановлена камера.
У прес-службі сектора "Маріуполь" не підтвердили і не спростували цю інформацію. До того ж 25 червня озброєні бойовики "ДНР" зупинили патруль СММ на блокпосту біля селища Верхнєшироківське. Спостерігачів пропустили далі тільки після огляду автомобілів Місії. СММ поінформувала про це СЦКК.
Теги: Донбасс, Мариуполь, боевики, военная техника
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