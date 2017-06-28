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В Приазовье появится ореховый сад
Компания HarvEast Holding, владельцами которой являются Ринат Ахметов и Вадим Новинский, планирует заняться выращиванием грецких орехов. Об этом заявил Дмитрий Скорняков, гендиректор HarvEast в интервью ЛигаБизнесИнформ.
“У нас большие планы по ореховому саду. На него и орошение будем заводить, сейчас как раз скважины бурим. Будем выращивать грецкие орехи”, — сказал Скорняков.
По его словам, сейчас под ореховыми насаждениями занято 30 га, но на следующий год запланировано высадить еще 150 га, а потом еще 500 га.
“Донецкая область — лидер по производству орехов, климат подходящий. Это интенсивный сад с американскими саженцами, привитыми на украинских орехах”, — пояснил Скорняков.
Как предполагает топ-менеджер HarvEast Holding, инвестиции в проект составят до 4 млн евро к 2018 году.
HarvEast — сельскохозяйственный холдинг. Основные направления деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.
Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа Смарт-Холдинг.
Теги: Донбасс, сад, орех, Приазовье
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