В Приазовье появится ореховый сад

28.06.2017 11:01

Компания HarvEast Holding, владельцами которой являются Ринат Ахметов и Вадим Новинский, планирует заняться выращиванием грецких орехов. Об этом заявил Дмитрий Скорняков, гендиректор HarvEast в интервью ЛигаБизнесИнформ.

“У нас большие планы по ореховому саду. На него и орошение будем заводить, сейчас как раз скважины бурим. Будем выращивать грецкие орехи”, — сказал Скорняков.

По его словам, сейчас под ореховыми насаждениями занято 30 га, но на следующий год запланировано высадить еще 150 га, а потом еще 500 га.

“Донецкая область — лидер по производству орехов, климат подходящий. Это интенсивный сад с американскими саженцами, привитыми на украинских орехах”, — пояснил Скорняков.

Как предполагает топ-менеджер HarvEast Holding, инвестиции в проект составят до 4 млн евро к 2018 году.

HarvEast — сельскохозяйственный холдинг. Основные направления деятельности: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство.

Холдинг HarvEast создан 10 марта 2011 года на базе сельскохозяйственных активов ПАО ММК им. Ильича. Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа Смарт-Холдинг.