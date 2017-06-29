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БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Малышка поступила в травматологию Славянска с закрытой черепно-мозговой травмой, окровавленным лицом и гематомами.
Озабоченные состоянием здоровья ребенка медики сообщили о случившемся в полицию.
Девочка, как выяснилось, растет в многодетной семье. У мамы четверо детей. Женщина рассказала, что дочь была избита ее матерью, которая на тот момент была пьяна. И по неизвестной до сих пор причине подняла руку на внучку. Малышка получила несколько ударов в лицо.
После общения с многодетной мамой, которая первого своего ребенка родила в 15 лет, полицейские решили обследовать условия жизни всех ее четверых детей. Как выяснилось, семья проживает в тяжелейших условиях. Мама 28-лет – любитель спиртного, поэтому детьми как должно никто не занимается. Малыши растут в условиях антисанитарии, недоедания и нищеты.
Всех детей у матери временно изъяли и доставили в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.
Контроль над семьей взяли на себя сотрудники ювенальной превенции. А 53-летней бабушке придется отвечать за избиение ребенка по закону.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Славянск, избиение, бабушка, внучка
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