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БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

29.06.2017 14:49
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БАБУШКА В КРОВЬ ИЗБИЛА ЛИЦО 6-ЛЕТНЕЙ ВНУЧКИ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Малышка поступила в травматологию Славянска с закрытой черепно-мозговой травмой, окровавленным лицом и гематомами.

 

Озабоченные состоянием здоровья ребенка медики сообщили о случившемся в полицию. 

Девочка, как выяснилось, растет в многодетной семье. У мамы четверо детей. Женщина рассказала, что дочь была избита ее матерью, которая на тот момент была пьяна. И по неизвестной до сих пор причине подняла руку на внучку. Малышка получила несколько ударов в лицо. 

После общения с многодетной мамой, которая первого своего ребенка родила в 15 лет, полицейские решили обследовать условия жизни всех ее четверых детей. Как выяснилось, семья проживает в тяжелейших условиях. Мама 28-лет – любитель спиртного, поэтому детьми как должно никто не занимается. Малыши растут в условиях антисанитарии, недоедания и нищеты. 

Всех детей у матери временно изъяли и доставили в больницу, чтобы проверить состояние здоровья.

Контроль над семьей взяли на себя сотрудники ювенальной превенции. А 53-летней бабушке придется отвечать за избиение ребенка по закону.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Славянск, избиение, бабушка, внучка
 
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