СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ

29.06.2017 17:28

Девятнадцатилетний парень погиб из-за попытки сделать каскадёрский трюк

Вчера, 28 июня, на станции Мариуполь парень возрастом около 19 лет пытался прыгнуть с пешеходного моста на крышу пассажирского вагона. При прыжке он задел контактный провод, получил удар электрическим током и был смертельно травмирован. Скорая помощь констатировала смерть потерпевшего.

К сожалению, молодежь и подростки продолжают пренебрегать жизнью на поездах, путях и других объектах железнодорожной инфраструктуры. Ранее сообщалось, что с января по май 2017 из-за нарушения правил безопасности на железной дороге, попытки сделать Селфи или попытку краж имущества и грузов железной получили травмы 8 детей в возрасте до 16 лет, из которых 3 - смертельно. За соответствующий период 2016 травмированы 9 детей в возрасте до 16 лет, из которых 5 - смертельно.

Всего за 5 месяцев 2017 за собственной неосторожности, спешка или неоправданный риск на железной дороге получили травмы 207 посторонних граждан, из них 135 - со смертельным исходом. За соответствующий период 2016 травмированы 245 посторонних граждан, из них 159 - смертельно.

Источник: http://zi.dn.ua