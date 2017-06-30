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Для казармы? В Донецке сразу после ремонта закрывают детскую больницу - дончане готовят письмо людям Захарченко
30.06.2017 14:00
В Донецке новые власти собираются закрыть недавно отремонтированную городскую детскую больницу №3 по улице Абакумова. Местные жители возмущены решением оккупантов и собираются отстоять работу единственного детского медучреждения в Кировском районе.
В социальных сетях волна недовольства – “народные власти” намерены оставить жителей крупного Кировского района без детской больницы, передает “Диалог.UA”. Дончане уже готовят обращение в “исполком” и организуют сбор подписей.
Напомним, 29 июня в Донецке обрушился корпус здания университета торговли. В “ДНР” заверяют, что к ЧП причастны украинские диверсанты. Местные жители сообщают, что ВУЗ обветшал и рухнул во время мощного ливня.
Теги: Донецк, Донбасс, ремонт, закрытие, больница, Захарченко
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