Для казармы? В Донецке сразу после ремонта закрывают детскую больницу - дончане готовят письмо людям Захарченко

30.06.2017 14:00

В Донецке новые власти собираются закрыть недавно отремонтированную городскую детскую больницу №3 по улице Абакумова. Местные жители возмущены решением оккупантов и собираются отстоять работу единственного детского медучреждения в Кировском районе.

В социальных сетях волна недовольства – “народные власти” намерены оставить жителей крупного Кировского района без детской больницы, передает “Диалог.UA”. Дончане уже готовят обращение в “исполком” и организуют сбор подписей.

Напомним, 29 июня в Донецке обрушился корпус здания университета торговли. В “ДНР” заверяют, что к ЧП причастны украинские диверсанты. Местные жители сообщают, что ВУЗ обветшал и рухнул во время мощного ливня.