Мариупольский пляж попал на интерактивную карту МОЗ, как запрещенный для купания

30.06.2017 16:02

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения создал интерактивную карту пляжей, где купание сопряжено с риском для здоровья. Список мест, не рекомендованных для купания, доступен на сайте ЦОЗ.

Один из пляжей, на котором купание запрещено - городской пляж Приморского района Мариуполя.

В список также попали урочище Чорторый Деснянского района Киева, пляж «Радуга» в Первомайске Николаевской области, «Чайка» и «Стрелка» в Николаеве, городской пляж «Правый берег» в Запорожье.

«Качество воды в пределах этих пляжей и рекреационных зон не соответствует стандартам на микробное загрязнение по индексу ЛКП (лактопозитивные кишечные палочки)», — сказано в сообщении.

Карта обновляется еженедельно.