На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату

30.06.2017 12:19

Боевики «ДНР» на своих блокпостах придумали новую схему обогащения за счет мирных жителей, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию.

По словам координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, под предлогом заботы о местных жителях, главари псевдореспублики организовали автобусные пассажирские рейсы из Горловки к контрольно-пропускному пункту «Майорск» по «социальным тарифам» — стоимость билета составляет 30 рублей. Об этом сообщают fakty.ua.

«Однако, когда эти рейсы прибывают на блокпост „ДНР“, „таможенники“ начинают их досматривать в „особом режиме“ — на протяжении шести — восьми часов досмотр проходит максимум два „социальных“ автобуса. При этом террористы категорически запрещают пассажирам этих автобусов пересекать линию разграничения к „Майорску“ в пешем порядке. Они требуют либо ожидать очереди в автобусах на жаре, либо платить за услуги такси, такса которых за перевозку к контрольно-пропускному пункту колеблется от 300 до 500 рублей с человека», — говорит Дмитрий Тымчук.

Несмотря на то, что эта ситуация вызывает у людей негативную реакцию, они не пытаются высказывать боевикам свое недовольство, опасаясь расправы со стороны террористов. Также не спешат люди и жаловаться на бравых «таможенников» и в «МГБ ДНР», так как уверены, что это не поможет, а только усугубит положение.

«Кому звонить? Они все из одного корыта жрут. Только что проехал все КПП. Чтобы проехать их на машине нормально, пришлось купить у барыг очередь до паспортного контроля в Горловке за 800 гривен. Если бы не купил, ночевал бы однозначно», — пишет на своей страничке «Вконтакте» донетчанин Олег.

Как уверяют в соцсетях жители Донбасса, на блокпостах боевиков торгуют местами в очереди не только для автомобилистов, но и тех, кто пытается пересечь линию разграничения пешком.

«Как только вышли из автобуса у блокпоста и стали в пешую очередь на паспортный контроль, к нам подошли молодые люди и предложили свои „услуги“. Они предложили за 100 гривен или 200 рублей пройти контроль без очереди», — уверяет Светлана.

При этом многие отмечают, что боевики на блокпостах буквально издеваются над людьми, унижают, оскорбляют и обворовывают их во время проверки багажа. Притом, воруют, что попадет под руку — в том числе и нижнее белье.

Напомним, в зоне АТО за прошедшие сутки особенно горячо было на донецком направлении. В целом за сутки российско-террористические бандформирования 22 раза обстреливали подразделения Вооруженных Сил Украины. Боевики неоднократно применяли тяжелую артиллерию и другие средства поражения, запрещенные минскими соглашениями.