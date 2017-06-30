- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату12:19
- Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной12:01
- Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах11:21
- Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе10:59
- Сильный взрыв в оккупированном Донецке в здании университета торговли: Басурин истерично вопит о диверсии, главарь "ДНР" Захарченко пока молчит. Видео08:44
- В Мариуполе погиб парень, пытавшийся спрыгнуть с моста на вагон поезда 07:59
- Пункт помощи населению на КПВВ "Гнутово" ожидает реконструкция21:45
- Координатор ИС: Война России против Украины выходит на новый уровень21:20
- Российские пограничники не пропускают обладателей паспортов «ЛДНР»17:56
- СЕЛФИ - КРУТО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО?! В МАРИУПОЛЕ ПАРЕНЬ ПРЫГНУЛ С МОСТА НА КРЫШУ ВАГОНА И ПОГИБ17:28
На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату
Боевики «ДНР» на своих блокпостах придумали новую схему обогащения за счет мирных жителей, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию.
По словам координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, под предлогом заботы о местных жителях, главари псевдореспублики организовали автобусные пассажирские рейсы из Горловки к контрольно-пропускному пункту «Майорск» по «социальным тарифам» — стоимость билета составляет 30 рублей. Об этом сообщают fakty.ua.
«Однако, когда эти рейсы прибывают на блокпост „ДНР“, „таможенники“ начинают их досматривать в „особом режиме“ — на протяжении шести — восьми часов досмотр проходит максимум два „социальных“ автобуса. При этом террористы категорически запрещают пассажирам этих автобусов пересекать линию разграничения к „Майорску“ в пешем порядке. Они требуют либо ожидать очереди в автобусах на жаре, либо платить за услуги такси, такса которых за перевозку к контрольно-пропускному пункту колеблется от 300 до 500 рублей с человека», — говорит Дмитрий Тымчук.
Несмотря на то, что эта ситуация вызывает у людей негативную реакцию, они не пытаются высказывать боевикам свое недовольство, опасаясь расправы со стороны террористов. Также не спешат люди и жаловаться на бравых «таможенников» и в «МГБ ДНР», так как уверены, что это не поможет, а только усугубит положение.
«Кому звонить? Они все из одного корыта жрут. Только что проехал все КПП. Чтобы проехать их на машине нормально, пришлось купить у барыг очередь до паспортного контроля в Горловке за 800 гривен. Если бы не купил, ночевал бы однозначно», — пишет на своей страничке «Вконтакте» донетчанин Олег.
Как уверяют в соцсетях жители Донбасса, на блокпостах боевиков торгуют местами в очереди не только для автомобилистов, но и тех, кто пытается пересечь линию разграничения пешком.
«Как только вышли из автобуса у блокпоста и стали в пешую очередь на паспортный контроль, к нам подошли молодые люди и предложили свои „услуги“. Они предложили за 100 гривен или 200 рублей пройти контроль без очереди», — уверяет Светлана.
При этом многие отмечают, что боевики на блокпостах буквально издеваются над людьми, унижают, оскорбляют и обворовывают их во время проверки багажа. Притом, воруют, что попадет под руку — в том числе и нижнее белье.
Напомним, в зоне АТО за прошедшие сутки особенно горячо было на донецком направлении. В целом за сутки российско-террористические бандформирования 22 раза обстреливали подразделения Вооруженных Сил Украины. Боевики неоднократно применяли тяжелую артиллерию и другие средства поражения, запрещенные минскими соглашениями.
Теги: Донбасс, пассажиры, плата, блокпост, ДНР, боевики, КПП, Тымчук
- По кличке "Психолог": в Краматорске поймали боевика
- Сторонники "ДНР" возмущены поведением своих "защитников" на блокпостах
- На КПП "ДНР" создали фильтрационные списки и ставят метки в украинские паспорта
- С "республиканских" блокпостов исчезают боевики
- “Пусть сожрет и подавится. Жалко бабушку!” – дончане взбешены конфискацией продуктов питания на блокпостах “ДНР”
- Боевики "ДНР" расстреляли свой блокпост в районе Коминтерново и разрушили частный дом
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату12:19
- Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной12:01
- Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах11:21
- Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе10:59
- Сильный взрыв в оккупированном Донецке в здании университета торговли: Басурин истерично вопит о диверсии, главарь "ДНР" Захарченко пока молчит. Видео08:44
- В Мариуполе погиб парень, пытавшийся спрыгнуть с моста на вагон поезда 07:59
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание07:29
- Из-за непогоды в Кременной затопило автостанцию, оборвало провода в Сиротино 22:07
- На Луганщине пьяный конфликт между отцом и сыном закончился поножовщиной21:50
- Пункт помощи населению на КПВВ "Гнутово" ожидает реконструкция21:45
- На своих блокпостах боевики «ДНР» взимают с пассажиров «социальных» рейсов дополнительную плату12:19
- Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной12:01
- Путин переходит к новым методам войны против Украины11:41
- Боевики "ДНР" устроили адскую ночь пригородам Донецка: в штабе АТО рассказала об обострении ситуации и жертвах11:21
- Тука заявил о нарастающей угрозе радиации и необходимости эвакуации на Донбассе10:59
- Официально! США наносят фантастический удар по России и отправляют Москву в нокаут: Украина получит летальное оружие и 500 млн долларов помощи10:39
- Организаторы "Евровидения" приняли решение о санкциях к Украине10:21
- "Он там старается-старается, а вместо спасибо - ведро грязи", - "фронтовик" повідомив, що Аваков хоче у відставку10:01
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Импортозамещение с треском провалилось: россияне были вынуждены отказаться от замены украинских двигателей на кораблях ВМФ РФ09:21
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир
- Сенсационный разгром Кремля: Финляндия оставила гордость Путина, флот России в Крыму, без электричества
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- "Промышленность "ДНР" скоро ляжет на лопатки. Вырежут все. А шахтам уготована участь доноров металлолома", - Ходаковский раскрыл план мести Кремля за позорное фиаско в Донбассе