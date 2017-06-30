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Архив - Донецкая область

Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной

30.06.2017 12:01
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Озверевшие наемники Плотницкого обстреляли наблюдателей ОБСЕ из запрещенного оружия - Миссия экстренно эвакуируют офис в Попасной

Ночью 29 июня наемники “ЛНР” обстреляли представительство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в городе Попасная Луганской области. Террористы открыли огонь из запрещенных минометов, зенитных установок и стрелкового оружия. По данным украинской стороны СЦКК, во время вооруженной провокации сотрудники Миссии экстренно эвакуировали свой полевой офис, передает “Диалог.UA”.

В результате обстрелы никто из иностранных военных экспертов не пострадал. Подробную информацию об обстреле в ОБСЕ обещают обнародовать в ближайшее время. По данным СЦКК, подобными атаками бандформирования “ЛНР” пытаются запугать наблюдателей ОБСЕ и заставить свернуть работу в Луганской области. Украинская сторона СЦКК осуждает такие действия наемников ОРДЛО и квалифицирует их как грубое нарушение достигнутых соглашений.

Ранее сообщалось, что 29 июня в Донбассе во время жесткого обстрела пригородов Донецка погиб один украинский военный, четверо получили ранения. Тем временем жители Черниговской области в шоке от поступка их односельчанина, который пошел в “ДНР” ради заработка.



Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы, наемники, Плотницкий, Попасная, СЦКК
 
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