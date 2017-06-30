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Ростовская гастроль Захарченко: главарь загнивающей "республики" повеселил байками о "золотом будущем" "ДНР" и позвал российских выпускников на работу в оккупированный Донецк
Главарь "ДНР" Захарченко посетил Ростов-на-Дону, где вешал местным студентам "лапшу" по поводу экономического процветания "республики" и ее больших перспективах. Сепаратистские СМИ раструбили, что на встречу с донецким террористом пришли студенты нескольких вузов, но на деле оказалось, что в аудитории присутствовало около 60 молодых парней и девушек, сообщает "Диалог.UA".
Послушать росказни Захарченко пришли в основном студенты Ростовского государственного экономического университета и Южного федерального университета. Это была не только российская молодежь, но и переселенцы из Донбасса, которые учатся в Ростове. Остальную массу присутствующих составили работники ВУЗов, местные власти и представители террористических "ДНР/ЛНР".
Основными темами беседы стали "перспективы экономического развития "ДНР", вопросы трудоустройства в Донбассе по окончанию вузов, интеграция с Россией и наступление мира. При этом у Захарченко не было никакой конкретики. Стоит отметить, что на волне так называемого "экономического подъема", который виден лишь главарю "ДНР", в "республике" хотят закрыть детскую больницу в оккупированном Донецке.
А призывая российских выпускников возвращаться по окончании университетов в "ДНР" Захарченко напрочь забыл о том, что донецких педагогов после вступительных экзаменов-2017 отправляют в бессрочные отпуска, а у донецких образовательных учреждений имеются большие проблемы с финансированием.
Теги: Донецк, Донбасс, Ростов-на-Дону, студенты, ДНР, Захарченко, террористы
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