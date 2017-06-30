Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии

30.06.2017 17:01

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука объявил о том, что больше половины формирования террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины. Побавляющее большинство членов незаконных вооруженных бандформирований "ЛДНР" примкнут к ВСУ для совместной борьбы проти оккупантов в случае объявления амнистии Киевом. Об этом рассказал замминистра по вопросам ОРДЛО Георгий Тука.

"Я знаю из докладов, в том числе нашей разведки, есть много незаконных вооруженных формирований, целых формирований, в которых до 80% личного состава готовы не просто сложить оружие, а перейти на нашу сторону. С оружием в руках. Но эти люди хотят иметь гарантии. А мы сейчас эти гарантии предоставить не можем", - подчеркнул Тука.

Он добавил, что желающие перейти на сторону ВС Украины знают, кто именно совершал теракты, убивал людей или допрашивал украинских военных. "И они сами готовы этих лиц привлечь к уголовной ответственности. Но далеко не все из них имеют кровь на руках", - подчеркнул Тука. Напомним, ранее сообщалось, как террористы в панике бегут со Светлодарской дуги, не оказывая сопротивления украинским войскам.