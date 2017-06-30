Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука

30.06.2017 18:49

Освобождение Донбасса потребует от властей Украины обязательного закона об амнистии для некоторых групп террористов "ЛДНР". Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверен, что для мир на Донбассе потребует от Киева принятие закона об амнистии.

"Я убежден, что нам нужно будет принимать закон об амнистии. Если мы хотим достичь мира, то тактики других стран, которые прошли через войны, показывают - нам придется принимать закон об амнистии", - отметил он. Однако он подчеркнул, что закон об амнистии должен быть принят по отношению не ко всем пророссийским сепаратистам.

"Дифференцированно, исключительно через суды, но нам надо это делать", - подвел итог Тука. Напомним, ранее Юрий Луценко заявлял, что боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии, за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание.

Источник dialog.ua