- Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука18:49
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО18:26
- В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС17:22
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии17:01
- Мариупольский пляж попал на интерактивную карту МОЗ, как запрещенный для купания 16:02
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России15:21
- Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей14:41
- ВТОРОЙ ДОНЕЦКИЙ ВОДОВОД ОСТАНОВИЛИ, ЧЕГО ЖДАТЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА14:22
- Для казармы? В Донецке сразу после ремонта закрывают детскую больницу - дончане готовят письмо людям Захарченко14:00
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО13:19
Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука
Освобождение Донбасса потребует от властей Украины обязательного закона об амнистии для некоторых групп террористов "ЛДНР". Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука уверен, что для мир на Донбассе потребует от Киева принятие закона об амнистии.
"Я убежден, что нам нужно будет принимать закон об амнистии. Если мы хотим достичь мира, то тактики других стран, которые прошли через войны, показывают - нам придется принимать закон об амнистии", - отметил он. Однако он подчеркнул, что закон об амнистии должен быть принят по отношению не ко всем пророссийским сепаратистам.
"Дифференцированно, исключительно через суды, но нам надо это делать", - подвел итог Тука. Напомним, ранее Юрий Луценко заявлял, что боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии, за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание.
Источник dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, Киев, амнистия, ДНР, ЛНР, боевики, Георгий Тука
- Военный журналист Роман Бочкала: "В число амнистированных попадут и те, кого мы сейчас называем боевиками"
- Маски сорваны: Украина и ОБСЕ в шоке от того, что оккупанты Донбасса творят на переговорах в Минске
- Кремлевские представители "выбили" из минского процесса Горбулина и Бессмертного, теперь хотят избавиться от Кучмы и Геращенко
- Боевики "ЛДНР" ни за что не получат всеобщей амнистии: за все убийства, пытки и похищения на Донбассе враг понесет наказание, - Луценко
- В Украине работают над новой базой боевиков Донбасса
- Нардеп Савченко передала привет боевику Захарченко и пообещала открыть посольство "ЛДНР" в Киеве (ВИДЕО)
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО18:26
- В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС17:22
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии17:01
- Мариупольский пляж попал на интерактивную карту МОЗ, как запрещенный для купания 16:02
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России15:21
- Взялись за новое поколение: стало известно, как боевики ЛНР ведут пропаганду в детских садах15:02
- Миссия ОБСЕ шокировала данными о жертвах обстрелов боевиков: за неделю на оккупированном Донбассе погибло 5 мирных жителей14:41
- ВТОРОЙ ДОНЕЦКИЙ ВОДОВОД ОСТАНОВИЛИ, ЧЕГО ЖДАТЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА14:22
- Для казармы? В Донецке сразу после ремонта закрывают детскую больницу - дончане готовят письмо людям Захарченко14:00
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО13:19
- Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука18:49
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО18:26
- КОЛИЧЕСТВО УКРАИНЦЕВ, УЕЗЖАЮЩИХ ЗА ГРАНИЦУ, РЕЗКО УВЕЛИЧИЛОСЬ18:02
- На Москву обрушился мощный шторм: сильный ливень, град и затопленные улицы. ВИДЕО17:39
- В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС17:22
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии17:01
- Загнанная в угол кремлёвская крыса пошла ва-банк16:42
- В аннексированном Крыму масштабная авария: на полуострове отключили Интернет и мобильную связь16:21
- Мариупольский пляж попал на интерактивную карту МОЗ, как запрещенный для купания 16:02
- В Херсонской области задержаны двое пограничников ФСБ15:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ ЗА ТРИ ДНЯ10:03
- 10 причин заниженной самооценки09:27
- Страна-агрессор, которая разожгла войну на Донбассе, - это Россия: у Путина впервые злобно отреагировали на жесткое заявление Макрона
- Их ликвидировали в ближнем огневом бою под Желобком , но не ножами, топорами или копьями, как подали это СМИ
- Переплюнул даже бабушку из Рейкьявика: Долгов рассказал о невероятном боевом “подвиге” главаря “ДНР” Захарченко
- Российская армия терпит катастрофу в оккупированном Донбассе - у Путина в панике скрывают потери террористов и замалчивают количество "груза 200"
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- "Жалеем, что предали Украину. Ждем освобождения и верим, что Украина вернется обязательно. Соскучились по украинскому", - жительница Судака взорвала соцсети звонком в прямой эфир