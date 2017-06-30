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В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
Террористка призналась, что расстреливала мирных граждан и украинских военных не по причине "идейных соображений", а потому, что у боевиков платили деньги. Задержанная рассказала, что перед тем, как окончательно вступить в ряды "ДНР", она прошла тщательную подготовку в одном из лагерей для боевиков в Ростовской области РФ. В полиции Донецкой области рассказали детали задержания кровавой убийцы, сообщает "Диалог.UA".
Задержанной 31 год, она из Мариуполя. Обучение проходила под руководством российского офицера по кличке Амиго, вместе с ней в террористический лагерь приехали еще 150 человек. Учеба длилась 1,5 месяца. А попалась террористка на одном из блокпостов ВСУ в Мариуполе, когда проходила проверку по базе МВД.
Выяснилось, что задержанная уже имела привлечение к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях, а также статью за нанесение тяжких телесных повреждений. На допросе задержанная рассказала, как попадают в ряды "армии "ДНР", и как боевики готовят новобранцев.
Сепаратистка сообщила, что на сторону оккупантов перешла еще в 2014 году, когда вышла из СИЗО Мариуполя. Поскольку у нее не было заработка и постоянного жилья, она поехала в оккупированный Донецк, участвовала в сепаратистских шабашах, надеясь при этом на денежное вознаграждение. Жила террористка в захваченном админздании Донецкой ОГА. Террористке денег в тренировочном лагере не заплатили, она жаловалась на допросе, что ей приходилось спать на земле с сумкой под головой. По прибытию в Донецк, сепаратистка "служила" в разных группировках боевиков. "Пошла воевать против Украины только ради денег", - заявила задержанная.
Ранее сообщалось о вынесении справедливого приговора террористке Терезе, которая лично пытала украинских пленных и защитников Украины, и была комендантом у донецких боевиков.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, СИЗО, снайпер, террорист, ДНР, боевики, Донецкая ОГА
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