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Архив - Донецкая область

В Мариуполе погиб парень, пытавшийся спрыгнуть с моста на вагон поезда

30.06.2017 07:59
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В Мариуполе погиб парень, пытавшийся спрыгнуть с моста на вагон поезда

28 июня на станции Мариуполь произошло ЧП. Здесь погиб 19-летний парень, который пытался спрыгнуть с пешеходного моста.Как рассказали в пресс-службе "Укрзализныци", молодой человек пытался прыгнуть на крышу поезда с пешеходного моста, но во время прыжка задел контактный провод и получил удар электрическим током.

"Скорая помощь", которая прибыла на место инцидента, констатировала смерть потерпевшего.

Ранее сообщалось, что между станциями киевского метро "Дарница" и "Левобережная" на крыше поезда пытался проехать парень 1992 года рождения.

Всего же за 5 месяцев 2017 года по собственной неосторожности, из-за спешки или неоправданного риска на железной дороге получили травмы 207 граждан, из них 135 - со смертельным исходом.



Теги: Донбасс, Мариуполь, поезд, Укрзализниця, вагон
 
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