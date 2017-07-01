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Боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку: есть разрушения
С 22.00 и до самого утра периодически боевики открывали огонь по Марьинке. Сейчас правоохранители документируют последствия обстрела. Зафиксировано 6 поврежденных домов по улице Шевченко, Карла Маркса (Шахтерская), Артема и Героев Чернобыля. А с утра обстреляли Красногоровку. По улице Ватутина повреждены окна квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой области.
Вчера примерно в 22.00 начался обстрел города и продолжался почти всю ночь. В полицию обратились владельцы шести частных домов в Марьинке и одной квартиры в Красногоровке (ул. Ватутина).
Сейчас спецгруппа правоохранителей документирует последствия обстрела. К счастью, жертв и раненых среди мирного населения нет.
Все факты квалифицированные - ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Источник: kumar.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, Красногоровка, боевики
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