Мариупольские дети учатся плавать под присмотром спасателей

01.07.2017 09:10

За безопасностью детей на пляжах Мариуполя следят спасатели и медик, передают MRPL.CITY в городском совете.

Сейчас на городских пляжах организованно отдыхают и оздоровляются дети из мариупольских пришкольных лагерей. К морю их привозит коммунальный транспорт. На пляже дети играют в спортивно-развивающие игры, а также учатся плавать.

«Мальчики и девочки приезжают на пляж, где их ожидают не только солнце, море и песок, но и веселая программа отдыха. Их учат плавать, они соревнуются в спортивных играх и принимают участие в развлекательной программе», - пишут в городском совете.

Источник: mrpl.city