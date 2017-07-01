- Мариупольские дети учатся плавать под присмотром спасателей09:10
- СБУ задержала информатора «ДНР»07:30
- Ростовская гастроль Захарченко: главарь загнивающей "республики" повеселил байками о "золотом будущем" "ДНР" и позвал российских выпускников на работу в оккупированный Донецк20:51
- Боевики под Донецком при поддержке танков пытались прорвать оборону ВСУ19:41
- Французский политик считает себя почетным консулом «ДНР» и готовит открытие центра во Франции19:16
- Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука18:49
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО18:26
- В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС17:22
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии17:01
- Мариупольский пляж попал на интерактивную карту МОЗ, как запрещенный для купания 16:02
Террористы ЛДНР мрут из-за жары
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает, что вследствие длительного пребывания на солнцепеке личного состава 2-ой бригады ЛНР (Луганск) один террорист скончался, второй доставлен в реанимацию. Вероятно, солнечный и тепловой удар…
Между тем, ОБСЕ опровергла данные украинских спикеров в погонах об обстреле своего наблюдательного поста в Попасной: «Передовая патрульная база СММ ОБСЕ, размещенная в городе Попасная Луганской области, под обстрел не попадала и не претерпела никаких повреждений. Все сотрудники миссии находятся в безопасности». Однако наблюдатели подтверждают интенсивные залпы и разрывы снарядов поблизости ночью с 29 на 30 июня и уже утром.
В то же время наблюдатели ОБСЕ из Попасной жалуются, что не смогли поднять в небо свой БПЛА среднего радиуса действия из-за глушения радиосвязи с ним. Источник помех не указан.
Источник: kriminal.tv
Теги: Донбасс, разведка, жара, террористы
- Полторак: К пожару в Сватово привели действия противника
- Легендарный "майор Вихрь" умер в возрасте 99 лет
- Битва за Широкино: дикие обстрелы, воздушная разведка, раненый "донбассовец" (ВИДЕО)
- Розвідка розповіла про те, що коять та готують окупанти Донбасу
- Боевики подстрелили своего начальника разведки
- Что куплено в "военторгах" за два месяца
- Мариупольские дети учатся плавать под присмотром спасателей09:10
- СБУ задержала информатора «ДНР»07:30
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"22:34
- Ростовская гастроль Захарченко: главарь загнивающей "республики" повеселил байками о "золотом будущем" "ДНР" и позвал российских выпускников на работу в оккупированный Донецк20:51
- Боевики под Донецком при поддержке танков пытались прорвать оборону ВСУ19:41
- Французский политик считает себя почетным консулом «ДНР» и готовит открытие центра во Франции19:16
- Украина будет вынуждена принять закон об амнистии для боевиков "ЛДНР" для достижения мира и освобождения Донбасса - Тука18:49
- Разгорается скандал из-за серьезных проблем с поставкой жизненно важных ресурсов бойцам АТО18:26
- В «ДНР» собираются провести сокращения в вузах из-за низкого количества студентов - ИС17:22
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии17:01
- Украина ждет компенсации от России за убытки от Керченского моста13:10
- 93-річний житель Харкова встановив три національні рекорди12:50
- Херсонские вузы готовы принять тысячу абитуриентов из Крыма и Донбасса – замгубернатора12:30
- Украина в лидерах по падению цен на квартиры: когда могут подорожать "квадраты" и что происходит12:10
- Порошенко отказался разблокировать "ВКонтакте" в Украине11:50
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- На Земле впервые отметили День астероида11:20
- В Кривом Роге мужчина пытался подкупить следователя11:10
- Названа дата, когда Ощадбанк возобновит работу отделений после кибер-атаки10:50
- Пожар в зоне отчуждения возле ЧАЭС почти потушен10:30
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- Готуйте гаманці: українцям нагадали, що подорожчає з 1 липня
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- “100$ в неделю обещали после первого месяца” – раненый наемник “ДНР” из Черниговской области рассказал о “службе”
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России