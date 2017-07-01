Трагедія на Донеччині: однорічна дівчинка загинула від удару струмом

01.07.2017 14:10

Дівчинка, яку мати поклала вдень спати, скотилася зі свого дитячого ліжечка і впала на електроподовжувач.

У місті Білозерське Донецької області однорічна дівчинка загинула від удару струмом. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

«Встановлено, що 1-річна дівчинка, яку мати поклала вдень спати, скотилася зі свого дитячого ліжечка і впала на електроподовжувач, який був включений. У результаті удару струмом дитина загинула на місці», - йдеться в повідомленні.

Сім'я загиблої дитини на обліку в поліції або інших службах не складалася.

Зараз встановлюються всі обставини події.

Источник: glavcom.ua