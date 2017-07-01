В МАРИУПОЛЬ ПЫТАЛИСЬ НЕЗАКОННО ПРОВЕЗТИ ОБОРУДОВАНИЕ

01.07.2017 18:30

Сотрудниками управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области ("Фантом") во время контроля за перемещением товаров через линию разграничения на КПВВ "Гнутово" был проведен осмотр автомобиля "Volkswagen Crafter", который направлялся в Мариуполь.

Во время осмотра транспортного средства сотрудниками подразделения было выявлено и изъято промышленное оборудование общей стоимостью 80 тысяч гривен. Относительно владельца оборудования составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 204-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, материалы для принятия решения согласно действующему законодательству направлены в суд.

Источник: i24.com.ua