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В последний день июня в Покровской оперзоне раскрыли кражи
За минувшие сутки, 30 июня, в дежурную часть Покровского (Красноармейского) отдела полиции ГУНП в Донецкой области поступило 129 сообщений, 22 из которых - с признаками уголовных преступлений.
Согласно сводке правоохранителей, серьезных преступлений не зарегистрировано. Сообщается лишь, что за прошедшие сутки полицейскими Покровской оперзоны раскрыт ряд краж имущества (возбуждены уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование).
Напомним, что вчера сотрудники Покровской оперзоны полиции традиционно собрались на площадях Покровска, Мирнограда, Доброполья, Селидово и Авдеевки для проведения инструктажа. Около 120 правоохранителей будут обеспечивать публичную безопасность и правопорядок в выходные дни.
Источник: ddk.dn.ua
Теги: Донбасс, полиция, кражи, Покровск (Красноармейск)
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