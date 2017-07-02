Донецкая область отмечает 85-летие: Павел Жебривский вспомнил историю края

02.07.2017 13:30

Руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook поздравил жителей с 85-летием Донецкой области и вспомнил историю ее создания, передает MRPL.CITY.

«Поздравляю жителей Донетчины с юбилеем области. Искренне желаю скорейшего возвращения захваченной оккупантами части области в Украину. А людям - мужественно пройти все испытания и в мире строить на своей земле благосостояние и достойную жизнь», - написал Павел Жебривский.

Донецкая (в то время – Сталинская) область была создана 2 июля 1932 года в Донецке. Первым областным центром был Бахмут. Спустя две недели статус областного центра перешел Донецку (в то время – Сталино). Нынешние Донецкая и Луганская области сначала были вместе, пока в 1938 их не разделили.

Павел Жебривский подчеркнул, что во времена Украинской Народной Республики территорию нынешней Донецкой области хотели включить в такие административные единицы, как Азовская земля, Половецкая земли и Донбасс. При Гетманате в Украине было возвращено административное устройство Российской империи с разделением на губернии.

Основные праздничные мероприятия по случаю 85-летия Донецкой области пройдут в Краматорске и Бахмуте.