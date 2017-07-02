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Архив - Донецкая область

Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу

02.07.2017 07:30
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Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу
Міністерство екології та природних ресурсів України разом з ОБСЄ проведе інвентаризацію об'єктів у Донецькій та Луганській областях, що несуть екологічну та техногенну загрозу.

Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак у Facebook

"Мінприроди вже домовилося з ОБСЄ, і розпочало проект з інвентаризації об'єктів, що несуть екологічну та техногенну загрозу на території Донецької та Луганської областей", - написав Семерак, додавши, що завтра їде на Донеччину.

Зараз, за його словами, питання №1 - це відновлення постійного екологічного моніторингу на цих територіях. 

"Вкрай складною у регіоні залишається ситуація щодо стану та якості води. Із 113 водозаборів підземних вод близько півсотні – забруднені", - зазначив міністр.

Він повідомив, що Донецька адміністрація запускає проект автоматизованої системи моніторингу розповсюдження забруднення. І одним із важливих об’єктів, які Семерак планує відвідати завтра, буде якраз пост автоматизованої системи моніторингу стану довкілля у м. Краматорськ.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука наголосив, що, за даними ДСНС, так звані резервні джерела води на контрольованій території Донбасу вже є непридатними для використання. На думку Туки, що про цю катастрофу мають знати міжнародні організації, адже проблема настільки серйозна, що мова вже йде про можливе відселення людей з цих регіонів.

Источник: ukrinform.ua



Теги: Донбасс, министерство, экология, ОБСЕ
 
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