На Донетчине парень с девушкой пытались разобрать боеприпас, произошел взрыв

02.07.2017 20:37

Сегодня, 2 июля, днем в больницу Бахмута госпитализировали 25-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые пострадали в результате взрыва.

Как оказалось, пострадавшие нашли запал от гранаты и принесли его домой. Парень пытался разобрать боеприпас, но произошла детонация, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

В результате у парня минно-взрывная травма левой кисти, грудной клетки и левого глаза, а у его спутницы – контузия.

Источник: mariupolnews.com.ua