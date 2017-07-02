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Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками
02.07.2017 12:50
В рядах российско-террористических войск на Донбассе снова потери: в результате обстрела 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК, которое было сформировано исключительно из так называемых «штрафников», погибло трое военнослужащих.
Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook, передает УКРОП.
По информации ведомства, ещё двое военных были тяжело ранены, ещё шесть задержаны.
Инцидент произошёл в результате грубых нарушений воинской дисциплины. Подразделение в полном составе пыталось тайно оставить передовую позицию и было обстреляно из вооружения боевых машин другого подразделения этого же полка.
Теги: Донбасс, инцидент, дисциплина, оккупанты
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