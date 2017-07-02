- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать14:57
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны14:12
- Донецкая область отмечает 85-летие: Павел Жебривский вспомнил историю края 13:30
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками12:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ12:33
- На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды12:10
- Морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах09:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки19:30
В Украине заключенные регулярно подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов - ООН
Регулярное жестокое применение силы, различных пыток по отношению к украинским заключенным является регулярным и недопустимым.
Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил член Подкомитета ООН по недопущению пыток Виктор Захария.
«Во время визита нашего Подкомитета, были получены сообщения о пытках заключенных, которые проявлялись в разных формах, включая электрический ток, избиения, побои, удушение, запугивание и насилие. Также были случаи, когда подобные пытки применялись и к семьям заключенных. Согласно нашей информации, все эти противоправные действия совершались, когда эти люди находились под надзором и ответственностью СБУ», - заявил В.Захария.
Член Подкомитета также заявил, что после жестокого обращения с заключенными или задержанными людьми, их помещают во временные изоляторы, чтобы было время для заживания травм.
«Мы понимаем, что во многих таких случаях, эти действия совершались частными лицами, добровольческими батальонами с согласия государственных должностных лиц. Также мы получили информацию, что жестокое обращение происходило и по отношению к несовершеннолетним в ходе задержания или проведения допроса. После жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, людей не помещали в СИЗО по причине наличия у них телесных повреждений. Людей помещали в так называемые ИВС – изоляторы временного содержания, чтобы «лица зажили», как говорят в полиции», - добавил он.
Источник: ru.golos.ua
Теги: Донбасс, ООН, СБУ, СИЗО
- В СБУ не знают, когда материалы "черной бухгалтерии" ПР появились у экс-замглавы службы
- ООН, кроме боевиков, обвинила и СБУ в пытках на Донбассе
- Представители ООН посетили мариупольское управление СБУ
- Мариупольского "народного мэра" под белы руки привели в изолятор СБУ (ВИДЕО)
- Из зоны АТО пришли приятные известия
- Горячие выходные в Мариуполе: мирные митинги сменили штурмы, аресты и обыски (ФОТО)
- В Украине заключенные регулярно подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов - ООН 15:35
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать14:57
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны14:12
- Донецкая область отмечает 85-летие: Павел Жебривский вспомнил историю края 13:30
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками12:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ12:33
- На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды12:10
- Морская полиция готова патрулировать Азовское побережье на катерах09:50
- Мінприроди разом з ОБСЄ перевірить екологію Донбасу07:30
- Сталеваров Кривого Рога приглашают принять участие в акции #лом_challenge07:10
- Рассмотрение снятия неприкосновенности с депутатов начнут завтра15:13
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать14:57
- В Киеве закрывали станцию метро "Театральная" из-за звонка о минировании14:35
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны14:12
- Непогода в Украине: пострадали 17 человек, обесточено 745 населенных пунктов13:51
- Донецкая область отмечает 85-летие: Павел Жебривский вспомнил историю края 13:30
- Порошенко наградил 31 военного за мужество и защиту государства 13:10
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками12:50
- В КРАМАТОРСКЕ ЦАРИЛА СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ИНДИИ12:33
- На Донбассе внедряют автоматизированную систему мониторинга окружающей среды12:10
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Регистрация места проживания в Украине: быть ли реформе?09:05
- «Люди тут, як і в Україні, є вразливими для популізму» – польський історик про роль конституції08:28
- Нова гібридна доктрина РФ. До чого нам готуватися08:11
- Невероятная история возвращения на Луганщину спустя 76 лет07:43
- Что говорит о вас привычка грызть ногти?22:43
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы18:25
- За постой в дубраве денег не берут 12:40
- Тука: 80% личного состава террористов "ЛДНР" готовы перейти на сторону Украины и добить оккупантов РФ лишь при одном условии
- Смертельная эпидемия в Украине: названо единственное спасение
- В РФ из-за попавшего в плен к ВСУ под Желобком российского наемника может возникнуть крупный скандал: мать Виктора Агеева сделала разоблачающее признание
- У Путина заявили о важной договоренности по Донбассу
- В Донецкой области задержана кровавая снайперша из "ДНР": террористка сдала Россию с потрохами и поделилась, где кураторы РФ готовят "пушечное мясо" для передовой. ВИДЕО
- Почему луганский "Беркут" предал Украину? Сенсационное признание высокопоставленного боевика "ЛНР"
- Да что там Интернет, для них наличие канализации - настоящая диковинка: блогер из Луганщины рассказала о жизни в "Л/ДНР" переселенцев из России
- Как определить подлинность сливочного масла: практические советы
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- Бойцы ВСУ устроили кровавую дуэль с боевиками