В Украине заключенные регулярно подвергаются пыткам со стороны правоохранительных органов - ООН

02.07.2017 15:35

Регулярное жестокое применение силы, различных пыток по отношению к украинским заключенным является регулярным и недопустимым.

Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил член Подкомитета ООН по недопущению пыток Виктор Захария.

«Во время визита нашего Подкомитета, были получены сообщения о пытках заключенных, которые проявлялись в разных формах, включая электрический ток, избиения, побои, удушение, запугивание и насилие. Также были случаи, когда подобные пытки применялись и к семьям заключенных. Согласно нашей информации, все эти противоправные действия совершались, когда эти люди находились под надзором и ответственностью СБУ», - заявил В.Захария.

Член Подкомитета также заявил, что после жестокого обращения с заключенными или задержанными людьми, их помещают во временные изоляторы, чтобы было время для заживания травм.

«Мы понимаем, что во многих таких случаях, эти действия совершались частными лицами, добровольческими батальонами с согласия государственных должностных лиц. Также мы получили информацию, что жестокое обращение происходило и по отношению к несовершеннолетним в ходе задержания или проведения допроса. После жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, людей не помещали в СИЗО по причине наличия у них телесных повреждений. Людей помещали в так называемые ИВС – изоляторы временного содержания, чтобы «лица зажили», как говорят в полиции», - добавил он.

Источник: ru.golos.ua