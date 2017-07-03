ДОНЕЦКУЮ ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ЗАПУСТЯТ СЕГОДНЯ, - ГСЧС

03.07.2017 11:20

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено Сегодня, 3 июля 2017 года, планируется запуск работы Донецкой фильтровальной станции.



Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



«По состоянию на 7 ч. 3 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Запуск работы станции планируется начать 3 июля. Остаток воды в городском резервуаре составляет 4 тысяч кубометров. В течение 2 июля коммунальными службами и силами ГСЧС дополнительно осуществлялся подвоз воды в количестве 17,1 м. куб», — говорится в сообщении.



Напомним, 1 июля сообщалось, что в результате обстрелов боевиков снова обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка Донецкой области.



«Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условиях безопасности работников», — доложили в ГСЧС.

Источник: http://zi.dn.ua