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ДОНЕЦКУЮ ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ЗАПУСТЯТ СЕГОДНЯ, - ГСЧС

03.07.2017 11:20
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ДОНЕЦКУЮ ФИЛЬТРОВАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ ЗАПУСТЯТ СЕГОДНЯ, - ГСЧС

Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено Сегодня, 3 июля 2017 года, планируется запуск работы Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7 ч. 3 июля электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено. Запуск работы станции планируется начать 3 июля. Остаток воды в городском резервуаре составляет 4 тысяч кубометров. В течение 2 июля коммунальными службами и силами ГСЧС дополнительно осуществлялся подвоз воды в количестве 17,1 м. куб», — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля сообщалось, что в результате обстрелов боевиков снова обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая централизованно обеспечивает водой город Авдеевка Донецкой области.

«Для централизованного водоснабжения жителей города создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3. Решается вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ при условиях безопасности работников», — доложили в ГСЧС.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, запуск, фильтровальная станция
 
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