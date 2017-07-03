На оккупированной территории Донецкой области в посадках массово вырубают деревья "для шахт"

03.07.2017 19:50

Массовая вырубка деревьев большого диаметра происходит в посадках на оккупированной территории Донецкой области. В частности, о подобных случаях в соцсетях пишут жители Макеевки.



"В урочище Ново-Калинова происходит массовая вырубка здорового леса большого диаметра.Есть участки размером с футбольное поле. Зеленые насаждения посажены нашими дедами, им более 50 лет. Такими темпами наш регион превратится в безжизненное место. Газета (сепаратистские СМИ – ред.) отказалась печатать статью", - сообщает одна из жительниц ОРДО.



"Возле бывшей Алинки тоже рубили! И на пеньках ставят печати, похожи на звезду(синего цвета). Срубили много, но прекратили!", "Вырубка идет для шахт, но нужно с этим что-то решать", "Раньше из Украины завозили, теперь поставки заблокированы, а из РФ, видимо, дорого везти - на Донбассе и так себестоимости добычи высокая", "Так они действительно весь лес перерубят!", пишут комментаторы.

Источник: http://www.ostro.org