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"ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО
Силы АТО методично уничтожают позиции оккупантов "ДНР" в районе авдеевской промзоны, занимают стратегически важные высоты и ликвидируют большое количество наемников. Командир взвода "ВС ДНР" с позывным "Погранец" рассказал о ситуации под Авдеевкой, передает "Диалог.UA".
По словам террориста, расстояние между позициям ВСУ и "ДНР" не более 70 метров. Снайперы сил АТО видят, что происходит в окопе боевиков, и контролируют ситуацию. "Он видит, что делается в окопе - передвигаться тяжело...", - говорит "Погранец". На вопрос о количестве ранений отвечает: "Достаточно. Более чем хотелось бы. Мы стояли здесь с декабря по май, по 6 мая. Тяжелые бои. Зимой было полегче. Появилась зеленка.. и практически за месяц мы понесли потери, как за 4 месяца зимой. Много".
Оккупант говорит, что ВСУ работают предельно профессионально. "Сравнивают с землей (позицию "ДНР" - ред.), на следующий день берут другую позицию, пока не сравняют с землей. И потери, и тяжело ребятам под непрерывным огнем находиться", - жалуется наемник.
Теги: Украина, Донбасс, Авдеевка, террорист, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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