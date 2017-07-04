- В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик08:01
- Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта 07:46
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ07:29
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
- На оккупированной территории Донецкой области в посадках массово вырубают деревья "для шахт"19:50
- Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 201718:25
- В БАХМУТЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ15:53
- В курортном поселке под Мариуполем мужчина похитил трактор и автомобиль14:58
- Біля Авдіївки ЗСУ знищили російський танк13:15
Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта
Добраться в курортные поселки под Мариуполем не имея личного транспорта стало настоящей проблемой. Цена на проезд возросла, а вот дополнительного транспорта нет. Об этом 0629 сообщили жители.
«На выходных ездили на Белосарайскую косу – дополнительный автобус не дали, так как не набралось 15 человек, пришлось ехать на такси, - рассказывает мариупольчанка Наталья. – Обратно ехали, как селедки в банке. Все висели друг на друге».
В социальной сети «Фейсбук» появился гневный пост, который написала жительница Мариуполя Ирина Кирьянова.
«Вечер. Последний автобус с косы. Люди набиты, как в консервной банке. Окон нет (окна не открываются – прим. ред.). Немецкий автобус рассчитан под кондиционер. Два маленьких люка на крыше. Воздуха просто нет. Люди висят на подножках. Девушка потеряла сознание прямо посреди трассы...короче ад…» - пишет Ирина.
Еще одна женщина вообще не смогла сесть в этот автобус.
Как оказалось, на выходные были добавлены дополнительные автобусы во все курортные поселки, но спросом они не пользовались.
По словам главного инженера ЧАО «Мариуполь-Авто» Николая Лискуна, на выходные было добавлено по 2 автобуса в Урзуф, Мелекино и на Белосарайскую косу. Дополнительно отправился только 1 автобус в Урзуф, на который село более 15 человек. На остальные пришло очень мало людей.
«Из-за трех – четырех людей мы автобус пускать не будем, - заявил Лискун. – Людей нет, никто не едет в курортные поселки».
Что же касается обратного автобуса в Мариуполь, то Лискун уверен, что на нем уехать смогли все.
«Никто на Белосарайской косе не остался. Все, кто хотел, уехали, - подчеркнул Лискун. – Если люди хотят ехать, как в легковом автомобиле, чтобы на них никто не дышал, то им нужно ехать на такси».
Отметим, что цены на проезд в пригородных автобусах действительно выросли с 1 июня. Как отметил Лискун, цена поднялась пропорционально расстоянию на 1-6 грн.
«К примеру, автобус с Белосарайской косы в Мариуполь стоил 32 грн., а сейчас 38 грн.», - добавил Лискун.
Правда, 38 грн. стоит только обратный билет в Мариуполь. Билет из Мариуполя на Белосарайскую косу стоит 43,55 грн.
На автовокзале уточнили, что билет на автобус в Мелекино теперь стоит 20.65, в Ялту, Урзуф и на Белосарайскую косу - 43,55 грн., Мангуш – 16.05 грн.
Теги: Донбасс, Мариуполь, билеты, автобус, подорожание, курорт, автовокзал
- У центральной автостанции Мариуполя появился конкурент
- В Мариуполе хлеб дорожать не будет
- В Донецке автобус с детьми застрял в... газоне
- В Мариуполе пассажиры массово стали "зайцами"
- В Донецкой области из-за шторма на Азове дорожает рыба
- Кошмар на трассе "Славянск-Донецк-Мариуполь". Непогода "дала жару"
- На Луганщине запускают производство аммиачной селитры08:19
- В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик08:01
- Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта 07:46
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ07:29
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
- На оккупированной территории Донецкой области в посадках массово вырубают деревья "для шахт"19:50
- Страшные цифры с Донбасса: стало известно, сколько бойцов погибло с начала 201718:25
- В БАХМУТЕ ПРОГРЕМЕЛ ВЗРЫВ, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ15:53
- В курортном поселке под Мариуполем мужчина похитил трактор и автомобиль14:58
- На Луганщине запускают производство аммиачной селитры08:19
- В Славянске найден жестоко избитый 5-летний мальчик08:01
- Автобусы в курортные поселки под Мариуполем: дорогая цена и минимум комфорта 07:46
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ07:29
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- У исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" отказали ноги22:06
- Хлебное перемирие: боевики расстреливают мирных (видео)21:38
- У САП анонсували підготовку нового подання на Дейдея21:25
- Боевики устраивают жесткие «собеседования» гражданам, не имеющими «регистрации» «днр», - ИС21:15
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- Эти летние продукты без жалости сжигают жир21:39
- Как переселенцу восстановить паспорт?09:41
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны
- Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО
- Террористы ЛДНР мрут из-за жары
- Новые платежки: киевлянам придется платить за новую услугу
- Российские оккупанты над Донбассе учинили жестокую расправу над своими штрафниками
- На Донетчине ликвидирована "угольная схема", которая нанесла государству многомиллионные убытки