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Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
Утром 4 июля в Донецке перекрыли участок улицы Университетской от пересечения с улицей Россини до проспекта Таманского. Вооруженные автоматами боевики "ДНР" не пропускают общественный и частный транспорт, пешеходам рекомендуют обходить указанный участок, на месте замечено большое количество машин скорой помощи и "полиции". Как сообщают местные жители в соцсетях, в техникуме пищевых технологий ищут взрывчатку, передает "Диалог.UA".
"Народ, кто в курсе, что на Ууниверситетской стряслось?? Дорога перекрыта от Россини до Таманского, даже людей не пускают: минировано"; "На ПромстройНИИпроекте? Автоматчики всех заворачивают, даже общественный транспорт", - пишут дончане.
Горожане говорят, что заметили большое количество вооруженных автоматами боевиков, скорых и "полицию".
Кроме этого, в городе сегодня утром появилось очень много сотрудников "ГАИ".
Теги: Донецк, Донбасс, скорая помощь, полиция, ГАИ, ЧП, ДНР, боевики
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