- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ13:52
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"13:32
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город12:49
- На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами12:32
- "Путин, помоги!" - боевики "Л/ДНР" умоляют хозяина Кремля "спасти" от СБУ кровавого донецкого террориста "Керчь"12:11
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"10:51
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО10:29
Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска
Главарю боевиков "ДНР" Игорю Гиркину (Стрелкову) удалось вывести свою группировку из Славянска из-за сложности в блокировании всех выездов из города. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал командующий Национальной гвардией Украины, генерал-лейтенант Юрий Аллеров.
"В свое время, когда мы разрабатывали план контроля Славянска, надо было выставить вокруг 20 блокпостов, чтобы все основные пути контролировать. Самая большая проблема – как туда людям доставлять боеприпасы, воду и пищу. У нас были сначала два, потом три блокпоста, куда все это доставляли только вертолетами. Это был 4-й блокпост, который был далеко, на канале, 5-й – между Славянском и Краматорском, там, где танки были подбиты, и 6-й – это Карачун. На Былбасовке был 7-й блокпост. 1-й – это рыбхоз, 2-й – это было зернохранилище и 3-й – БЗС. Позже появился блокпост 3а, который впоследствии назвали 8-м. Вот и все. А надо было 20!" - заявил глава Нацгвардии.
Поэтому, по его словам, украинские силы контролировали только основные дороги между Славянском и Краматорском, а кроме них было еще как минимум три или четыре дороги, по которым можно было передвигаться.
Аллеров также отметил, что Гиркин выводил свою колонну из Славянска около 2-3 ночи и в условиях полной секретности - о планах российского террориста не знало даже его окружение, где были украинские информаторы.
"Где-то в четыре часа утра звонил мне один патриот-партизан. Говорит: "В Славянске никого нет". А в окружении Гиркина были тоже наши люди... Он сам перемещался на белом автобусе. И мы несколько раз пробовали сделать засаду, после чего он начал менять машины. Это оперативная работа, это все не так просто. Но сам момент его выхода никто не знал, что это был его побег", - подчеркнул генерал-лейтенант.
Он добавил, что кольцо окружения вокруг Славянска постепенно сжималось и до полной блокировки города оставалсь совсем недолго.
"Просто мы сужали это кольцо, постепенно беря все больше под контроль. И они понимали, что далее, после Карачуна, мы придем и закроем здесь – и останется только одна дорога через населенный пункт, который возле 5-го блокпоста. И тогда – все, никто больше не выйдет и не войдет. И они просто своевременно ускользнули. Сразу зашли войска, Славянск стал нашим", - подытожил Аллеров.
Теги: Украина, Донбасс, Славянск, ДНР, боевики, Стрелков, нацгвардия
- Маски сорваны: Украина и ОБСЕ в шоке от того, что оккупанты Донбасса творят на переговорах в Минске
- Кремлевские представители "выбили" из минского процесса Горбулина и Бессмертного, теперь хотят избавиться от Кучмы и Геращенко
- Стрелков-Гиркин опубликовал сенсационные детали новых планов Кремля
- Презирают "народ ДНР": боевики обиделись на благотворителей из ЕС
- За оккупированный Донецк идут необычные и жаркие битвы
- В Украине работают над новой базой боевиков Донбасса
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ13:52
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"13:32
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город12:49
- На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами12:32
- "Путин, помоги!" - боевики "Л/ДНР" умоляют хозяина Кремля "спасти" от СБУ кровавого донецкого террориста "Керчь"12:11
- "Это все Плотницкий виноват", - у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"10:51
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО10:29
- Глава Нацгвардии рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска15:11
- "Теракт" в Донецке: Басурин и депутаты "ДНР" вопят о диверсии и угрожают кровавыми провокациями14:48
- Госпогранслужба Украины усилила резервами участок госграницы с Румынией14:29
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь14:09
- Украинский боксер попал в серьезную аварию в США14:00
- СИТУАЦИЯ НА КПВВ «МАЙОРСК» И «МАРЬИНКА» 4 ИЮЛЯ13:52
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"13:32
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город12:49
- На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами12:32
- Ученые выяснили, на сколько лет сокращает жизнь грязный воздух13:09
- "В Крым войдет колонна МЧС Украины под охраной НГУ спасать нас от голода, жажды, эпидемий, мародерства и бандитизма" - Кримський бандерівець09:30
- Алергія від косметики: як діяти?22:47
- Как короткая стрижка влияет на энергетику женщины22:28
- 10 вещей, которые нужно успеть сделать летом09:35
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?08:40
- Сколько есть фруктов, чтобы не навредить себе08:19
- На какой палец надевается кольцо? Корректируем женскую судьбу07:55
- Жирна риба врятує від небезпечної хвороби07:23
- Шесть выводов об украинцах, или Как пережить нападение и не сойти с ума11:30
- "Такого не было лет 20!" - жители Донецка рассказали о новой беде, захлестнувшей оккупированный город
- Американцы, канадцы и австралийцы едут воевать в Украину против террористов: боец АТО сделал сенсационное заявление
- Почему седина является признаком крепкого здоровья?
- Обязан знать каждый украинец: Вакарчук назвал настоящее имя врага Украины
- В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Жители не могут дозвониться друг другу: оккупанты глушат мобильную связь
- Автоматчики перекрыли одну из центральных улиц Донецка - соцсети сообщают о новом ЧП в "ДНР"
- Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)
- Жебривский ответил Туке об отселении людей: Иногда лучше молчать
- В оккупированном Донецке на "отжатом" ДМЗ произошла авария: разлив чугуна из домны
- Жесткая драка в Киеве: экс-беркутовцы избили участников АТО