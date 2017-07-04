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"Это все Плотницкий виноват", - ​у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"

04.07.2017 10:51
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"Это все Плотницкий виноват", - &#8203;у Захарченко в панике придумали невероятную версию о задержанном в Волновахе "атамане" казаков "ДНР"

В оккупированном Донецке категорически открестились от задержанного 66-летнего "генерал-майора казачьего полка ДНР" из Макеевки. Оккупанты уверяют, что не сотрудничают с казаками из Донбасса. Представитель оперативного командования "ДНР" заявил российским СМИ, что в составе республики нет казачьих подразделений, передает "Диалог.UA".

Люди Захарченко после появления сообщений о громком задержании "атамана" заявили, что макеевчанин им не знаком и никто в "народной" не имел с ним дела. По версии оккупантов, украинские спецслужбы могли перепутать "республики" либо сами стали "штамповать" документы "ДНР" для провокаций.

Напомним, 3 июня стало известно о задержании "атамана" казаков "ДНР", который ехал в Бердянск проведать друга. Пособника террористов вычислили на блокпосту в Волновахе.



Теги: Донбасс, атаман, ДНР, ЛНР, казаки, Захарченко, Плотницкий, террористы
 
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