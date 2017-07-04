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На Донбассе разгорелся конфликт между боевиками-россиянами и командирами
04.07.2017 12:32
Поводом стало требование сдавать документы. Мероприятия российского оккупационного командования по изъятию личных документов, подтверждающих гражданство РФ, вызвали недовольство российских военнослужащих и наемников. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В частности, военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) отказались сдавать личные документы, о чем командир полка доложил командующему корпуса", – пояснили в разведке.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, россияне, документы, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны, ГУР
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