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Скоро в зоне АТО бойцы ВСУ будут применять против террористов уникальное оружие американского производства: боец АТО назвал это оружие и все его плюсы
04.07.2017 08:39
Бойцы ВСУ активно начнут использовать в зоне АТО против террористов новейшее оружие — самонаводящиеся ракеты, способные подавить артиллерийский огонь врага. Оружие уже прошло успешное испытание на полигоне, но против террористов пока не использовалось, заявил Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского национального легиона" в интервью ресурсу "Обозреватель".
Легендарный командир из Грузии заявил, что уже был в США и общался с военными специалистами относительно поставок в Украину летального оружия.
Среди прочего в списках числится и противотанковый комплекс "Джавелин". Также США обещает поставить и самонаводящиеся ракеты, которые подавляют вражеский артиллерийский огонь, заявил Мамулашвили.
Теги: Украина, США, Донбасс, Грузия, оружие, АТО, ВСУ, террористы, летальное вооружение
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