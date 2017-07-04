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В Мариуполе выпал град. ВИДЕО
04.07.2017 19:45
Сегодня в Мариуполе с 10 часов утра началась непогода. В добавок к шквальному ветру и дождю добавился град, пишет mariupol.tv.
По сообщению мариупольцев, град падал размером с фасоль.
Теги: Донбасс, Мариуполь, град, гроза
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