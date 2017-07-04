В Мариуполе выпал град. ВИДЕО

04.07.2017 19:45

Сегодня в Мариуполе с 10 часов утра началась непогода. В добавок к шквальному ветру и дождю добавился град, пишет mariupol.tv.

По сообщению мариупольцев, град падал размером с фасоль.